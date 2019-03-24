США ожидают от Украины свободных и справедливых президентских выборов 2019, которые состоятся 31 марта. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Йованович призвала украинцев прийти на избирательные участки и проголосовать.

«США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе. И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию», - сказала Йованович.

По словам посла США, демократия работает только при условии активного участия граждан.

«Знаете ли вы, где будете через неделю? Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы - это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий», - отметила Йованович.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.