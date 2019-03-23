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Сотрудники полиции взяли под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии (ОИК), с целью недопущения нарушений во время выборов 2019. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, более 400 правоохранителей привлечены к круглосуточной охране почти двухсот окружных избиркомов.

«С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии - их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции», - заявил Фацевич.

Отмечается, что полиция будет контролировать доставку бюллетеней в избирательные комиссии и на следующей неделе будет осуществлять охрану участковых избирательных комиссий, после доставки бюллетеней к ним.

Напомним, президент призвал СБУ усилить защиту компьютерных систем ЦИК.
ForUm

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