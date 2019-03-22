Место голосования на выборах президента Украины без изменения места регистрации уже изменили около 100 тысяч украинцев. Об этом заявила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, сообщает Громадське.

«И эта цифра растет, потому что, к сожалению, наши избиратели в последний день делают такие дела. В последний день могут быть очереди, поэтому призываем как можно быстрее это завершить, потому что после 25 марта уже будут сформированы окончательные списки избирателей», - отметила Бернацкая.

Она добавила, что пока нет точной цифры о количестве людей, которые с временно оккупированных территорий приехали на подконтрольную правительством, чтобы изменили место голосования - это будет известно уже после 25 марта.

Напомним, 15 марта сообщалось, что место голосования без изменения места регистрации поменяли 90 тыс. граждан Украины.