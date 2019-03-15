Место голосования без изменения места регистрации поменяли уже 90 тыс. граждан Украины. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

«Сейчас изменили место голосования без изменения места регистрации 90 тысяч граждан. Мы ожидаем, что на этих выборах эта цифра будет больше, чем 100 тысяч человек», - подчеркнул Радченко.

Он также отметил, что для жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса упрощена соответствующая процедура - им надо подать только паспорт и заявление об изменении места голосования, тогда как внутренним трудовым мигрантам необходимо предоставить еще справку с места работы.