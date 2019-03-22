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Кандидат в президенты Олег Ляшко вместе с депутатами своей Радикальной партии затормозили Час вопросов к правительству в Верховной Раде.

В начале заседания парламента в пятницу «радикалы» заблокировали ложу правительства.

Их лидер Ляшко препятствовал выступлению премьер-министра, утверждая, что у Кабмина есть задолженность перед рабочими Покровского райавтодора Днепропетровской области, передает Украинская правда.

Фото: Борислав Береза

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий требовал разблокировать работу парламента.

«Если не будет возможности правительству... отвечать на вопросы, я вынужден буду остановить час вопросов к правительству», – сказал он.

После этого глава Кабмина Владимир Гройсман сообщил, что достиг с «радикалами» компромисса.

«Только что дал поручение главе Укравтодора разобраться с этой задолженностью, о которой сказал Олег Валерьевич (Ляшко – УП), и в случае если она есть, принять все меры, чтобы ее закрыть», – отметил Гройсман.

Затем депутаты разблокировали ложу.

Как сообщал ForUm, в среду, 20 марта, Ляшко вместе с членами Радикальной партии ворвался на заседание правительства из-за продления контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков предложил проводить заседания Кабинета Министров в закрытом режиме на период предвыборной кампании.
ForUm

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