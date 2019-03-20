Высокий представитель ЕС Федерика Могерини обнародовала декларацию от имени ЕС, где упоминаются позиции некоторых стран, которые поддержали решение Совета ЕС в отношении российских учреждений и частных лиц вследствие агрессии РФ против Украины.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Европейского Совета, сообщает Укринформ.

«21 января 2019 Совет принял решение (CFSP) 2019/95 [1], которое дополняет решение 2014/145/CFSP. Это решение дополняет перечень персон, учреждений и организаций, которые являются субъектом ограничительных мер, определенных в приложении к решению 2014/145/CFSP. Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской зоны свободной торговли (EFTA) Норвегия, а также Украина поддержали это решение. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета. Европейский Союз принял во внимание эти обязательства и приветствовал их», - говорится в документе.

Напомним, 15 марта Совет Европейского Союза, Министерство финансов США и правительство Канады ввели индивидуальные санкции против граждан и компаний России, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Позже к «азовским» санкциям присоединилась Австралия.