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Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение рекомендовать Кабмину повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год — до 2020 года.

Об этом говорится в соответствующем письме «Нафтогаза», адресованном премьер-министру, сообщает «Экономическая правда».

Как отмечается в документе, такое решение наблюдательный совет НАК принял единогласно.

«Наблюдательный совет единогласно принял решение об осуществлении представления правительству о продлении срока полномочий Коболева А. В. в должности председателя правления «Нафтогаза» минимум на один год, то есть до 22 марта 2020 года», — говорится в письме.

Уровень заработной платы, отмечается в документе, составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом. При этом Коболев, в случае восстановления в должности, не будет получать ежемесячные и квартальные премии. В то же время, он сможет рассчитывать на ежегодную премию при определенных условиях.

«Премия по результатам работы за год будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, первым и важнейшим из которых является создание до 1 января 2020 года оператора ГТС, готового к сертификации, а вторым — наращивание добычи газа в течение года», — отмечается в письме.

Как уточнили в документе, премия не будет выплачиваться, пока не будет утвержден финансовый план «Нафтогаза».

Напомним, правительство объявило открытый конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В свою очередь Коболев назвал решение правительства о непродлении контракта с ним, а также объявление конкурса на эту должность противоречащим украинскому законодательству и духу проводимых реформ. 
ForUm

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