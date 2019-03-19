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Санкции ЕС против России за захват украинских моряков недостаточны. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, открывая в парламенте экспозицию «Возвращение домой» в поддержку пленных украинских моряков, сообщает LIGA.net.

«Скажу откровенно, мы не считаем адекватными санкции ЕС. Они слишком мягкие. Это пакет санкций против восьми «шестерок». Мы считаем, что должны отвечать те, кто за этим стоит, Путин и его команда», - сказала она.

По словам Геращенко, санкции, введенные США более адекватны. Она также подчеркнула, что Украина приветствует санкции, введенные Канадой.

«Они уже добрались до ближайшего окружения Путина, ввели персональные санкции, визовые, экономические», - пояснила она.

Напомним, 15 марта Совет Европейского СоюзаМинистерство финансов США и правительство Канады  ввели индивидуальные санкции против граждан и компаний России, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Позже к «азовским» санкциям присоединилась Австралия.
ForUm

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