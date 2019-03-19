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Военнопленного украинского моряка Василия Сороку прооперировали. Об этом в группе «Защита военнопленных украинских моряков» в Facebook сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Раненого военнопленного Василия Сороку прооперировали! Сведения подтверждаются Карпачовой Ниной Ивановной, а также больницей, где оперировали Василия. Наконец-то хорошие новости, которых все мы ждали и добивались совместными усилиями», – написал он.

Адвокат выразил надежду, что рука военнопленного будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки скорее вернутся домой.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными
ForUm

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