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На выборах президента Украины наблюдателями зарегистрировалось беспрецедентное количество украинских неправительственных организаций.

Об этом в эфире Горомадського сообщила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

Она пояснила, что наблюдателями на выборах в Украине могут быть национальные неправительственные организации и иностранцы - от иностранных государств или международных организаций.

«В этом году беспрецедентное количество - 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей. Мы были очень строги в проверке документов в Центризбиркоме: для нас ключевым критерием является действительный факт существования этой организации, и обязательно в уставе, как вид деятельности организации должно быть наблюдение за выборами», - рассказала Бернацкая.

По ее словам, на сегодня уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей.

Кроме того, Бернацкая отметила, что ЦИК пока не знает, какие результаты проверки правоохранителями заявления Нацдружин о возможности применения силы во время выборов.

Как сообщал ForUm, представитель «Национальных дружин» Игорь Вдовин заявил, что на избирательных участках возможно применение силы наблюдателями от общественной организации «Национальные дружины» в случае фальсификаций.      

После этого Центральная избирательная комиссия обратилась к Службе безопасности Украины и Национальной полиции относительно заявления «Национальных дружин» о применении ее наблюдателями силы в случае фальсификаций на выборах.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ни одна общественная организация не будет иметь права силовым способом вмешиваться в избирательный процесс.
ForUm

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