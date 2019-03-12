Ни одна общественная организация не будет иметь права силовым способом вмешиваться в избирательный процесс. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совместного брифинга с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, главой Службы безопасности Василием Грицаком и председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук, сообщили ForUm’у в пресс-служба МВД.

Как заявила во время заседания глава ЦИК, среди наблюдателей зарегистрирована общественная организация «Национальные дружины».

«Национальные дружины» - это не «Национальный корпус». Это разные организации. Относительно принципов, - есть ли у ЦИК возможность отменить регистрацию, сегодня в законодательстве этот вопрос не урегулирован. Тот факт, что согласно информации, размещенной в СМИ, именно общественное объединение «Национальные дружины» делали достаточно агрессивные заявления, на это ЦИК уже отреагировала. Мы направили соответствующую информацию в органы, которые имеют полномочия проверить, действительно ли эти организации занимаются такой деятельностью. Это СБУ Украины и МВД. Поэтому будем ожидать выводы, которые мы получим от компетентных органов», - сказала она.

В свою очередь Аваков заявил, что по обращению ЦИК МВД была проведена профилактика ситуации. «Есть убеждение, что никто из тех, кто красиво заявляет о применении силы в случае выявленных нарушений, не пойдет на конфликт», - подытожил министр внутренних дел.

Как сообщал ForUm, представитель «Национальных дружин» Игорь Вдовин заявил, что на избирательных участках возможно применение силы наблюдателями от общественной организации «Национальные дружины» в случае фальсификаций.

После этого Центральная избирательная комиссия обратилась к Службе безопасности Украины и Национальной полиции относительно заявления «Национальных дружин» о применении ее наблюдателями силы в случае фальсификаций на выборах.