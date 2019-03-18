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В Кремле утверждают, что не слышали о предложении спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить потери Крыма от нахождения в составе Украины. Об заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Мне неизвестно о том, что такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. Относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждутся эти рассуждения, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме», - заявил он журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что в Кремле о такой инициативе услышали впервые, Песков сказал: «Да».

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери.

«Проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет», - сказал Володин.

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев, комментируя заявление председателя Госдумы РФ о компенсации за Крым, заявил, что Россия может пойти дальше и потребовать компенсировать ей расходы продотрядов красной армии во времена Голодомора.
ForUm

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