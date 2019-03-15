Один из подозреваемых, устроивших стрельбу в мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии, объяснил свои мотивы местью за теракт в Стокгольме, который в 2017 году устроили радикальные исламисты. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.

«Он (подозреваемый. - Ред.) описывает свои мотивы как месть за терроризм в Европе и, в частности, вспоминает 11-летнюю шведскую девочку Эббу, одну из пяти погибших во время теракта на улице Дроттнинггатан в Стокгольме в 2017 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина является австралийцем. Он написал манифест, в котором описал свои намерения.

Подозреваемый называет себя «расистом и фашистом», ссылаясь на норвежского террориста и массового убийцу Андерса Беринга Брейвика и шведа Антона Лундина Петтерсона, который убил трех человек во время нападения на школу в Тролльгеттане в 2015 году.

В манифесте нападавший называет иммигрантов «иностранными захватчиками». Саму атаку он называет попыткой «создать атмосферу страха».

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял прихожан. Все происходящее он снимал на GoPro.

Жертвами теракта стали 49 человек.

Теракт в Стокгольме произошел 7 апреля 2017 года. Грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц города, затем врезался в витрину магазина и вспыхнул. На месте погибли четыре человека, один человек умер в больнице. 15 человек тогда получили ранения.