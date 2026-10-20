﻿
Столиця

Рецидивісти на замовлення рф готували серію терактів у центрі Києва

Рецидивісти на замовлення рф готували серію терактів у центрі Києва

СБУ спільно з Нацполіцією запобігла серії терактів у Києві, які мали відбутися на замовлення російських спецслужб.

Затримано двох рецидивістів, які, виконуючи завдання ворога, планували знищити будівлі ТЦК у центрі столиці, повідомляє СБУ.

Зловмисники розглядали декілька варіантів терористичних атак. Серед іншого, вони вивчали можливість обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх «коктейлями Молотова» чи бойовими гранатами, або ж підірвати за допомогою саморобних бомб. 

Правоохоронці завчасно викрили злочинні наміри і затримали обох фігурантів, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційних «цілей». 

Завдання ворога виконували двоє рецидивістів. Зокрема, йдеться про мешканця Чернігівщини, який раніше був засуджений за вбивство, а також його спільника з Сумської області, з яким вони раніше відбували покарання в одній колонії. 

Готуючись до злочину, фігуранти мали задіяти третього спільника. 

Двоє зловмисників на власному авто об’їжджали місто та фіксували на телефонну камеру локації режимних об’єктів, наявність там охорони і камер відеоспостереження. Крім того, вони вивчали шляхи відходу від кожного із потенційних об’єктів. 

Під час затримання в автомобілі одного з учасників злочинної групи виявлено бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту. 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). 

Обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. 

Третьому спільнику, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру. 

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУКиїввійнатерактагентокупантиТЦК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Уряд виділив понад 335 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу
Полiтика 19.10.2026 17:51:44
Уряд виділив понад 335 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу
Читати
Добропілля залишається під контролем ЗСУ, попри заяви російського Генштабу
Війна 19.10.2026 17:41:04
Добропілля залишається під контролем ЗСУ, попри заяви російського Генштабу
Читати
Удари по датацентрах «Яндексу» послабили антиізраїльські бот-мережі
Свiт 19.10.2026 16:40:43
Удари по датацентрах «Яндексу» послабили антиізраїльські бот-мережі
Читати

Популярнi статтi