Рецидивісти на замовлення рф готували серію терактів у центрі Києва

СБУ спільно з Нацполіцією запобігла серії терактів у Києві, які мали відбутися на замовлення російських спецслужб.

Затримано двох рецидивістів, які, виконуючи завдання ворога, планували знищити будівлі ТЦК у центрі столиці, повідомляє СБУ.

Зловмисники розглядали декілька варіантів терористичних атак. Серед іншого, вони вивчали можливість обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх «коктейлями Молотова» чи бойовими гранатами, або ж підірвати за допомогою саморобних бомб.



Правоохоронці завчасно викрили злочинні наміри і затримали обох фігурантів, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційних «цілей».



Завдання ворога виконували двоє рецидивістів. Зокрема, йдеться про мешканця Чернігівщини, який раніше був засуджений за вбивство, а також його спільника з Сумської області, з яким вони раніше відбували покарання в одній колонії.



Готуючись до злочину, фігуранти мали задіяти третього спільника.



Двоє зловмисників на власному авто об’їжджали місто та фіксували на телефонну камеру локації режимних об’єктів, наявність там охорони і камер відеоспостереження. Крім того, вони вивчали шляхи відходу від кожного із потенційних об’єктів.



Під час затримання в автомобілі одного з учасників злочинної групи виявлено бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).



Обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.



Третьому спільнику, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру.

Фото: СБУ.