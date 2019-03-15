также в разделеМир
В Швеции назвали РФ главной угрозой нацбезопасности
В авто новозеландских террористов нашли самодельные бомбы 11
В Новой Зеландии в результате нападения на две мечети убиты 40 человек 40
Сенат заблокировал введение чрезвычайного положения в США 17
Британский парламент отказался проводить второй референдума по Brexit 33
Пентагон: Россия может использовать ядерное оружие 60
США готовятся испытать ракету, которую запрещал ДРСМД 113
Блэкаут в Венесуэле закончился 43
Трамп прокомментировал слухи о двойнике Мелании 59
Сбои в работе Facebook стали крупнейшими в истории соцсети 82
Boeing попросил приостановить полеты всех самолетов 737 MAX 70
США тоже прекращают эксплуатацию Boeing 737 Max 26
Мэй: Brexit будет отложен, если парламент не вернет отвергнутое соглашение 59
Манафорту дали еще 3,5 года тюрьмы 41
МИД: Австрийскому журналисту запретили въезд из-за нарушения закона 142
В оккупированном Крыму анонсировали визит французских политиков 27
В Кремле отреагировали на требование США раскрыть доходы Путина 247
Правительство Британии опубликовало план «жесткого» Brexit 31

Количество погибших в результате нападения на мечети в Крайстчерче, что в Новой Зеландии, возросло до 49 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, в мечети Крайстчерча погиб 41 человек, еще 7 были застрелены в Линвуде.

Позже в больнице скончался один из раненых.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял прихожан. Все происходящее он снимал на GoPro.

Ранее сообщалось о 40 погибших. Четверо террористов задержаны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги