Количество погибших в результате нападения на мечети в Крайстчерче, что в Новой Зеландии, возросло до 49 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, в мечети Крайстчерча погиб 41 человек, еще 7 были застрелены в Линвуде.

Позже в больнице скончался один из раненых.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял прихожан. Все происходящее он снимал на GoPro.

Ранее сообщалось о 40 погибших. Четверо террористов задержаны.