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Столиця

У Києві затримали російського терориста

У Києві затримали російського терориста

Контррозвідка СБУ затримала у Києві ще одного агента рф.

Він коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у Києві, повідомляє СБУ.

Фігурантом виявився завербований ворогом 18-річний одесит. У серпні цього року він навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі.  

Фігурант передав рашистам координати критично важливого хабу, який потім атакували реактивні безпілотники країни-агресора. 

Згодом на замовлення рф агент прибув до Києва для підготовки теракту. Після приїзду до столиці він встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви. 

Пристрій був замаскований у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева. 

За допомогою «відеопастки» рашисти сподівалися відстежити розпорядок дня та способи переміщення киянина. 

Щоб завантажити відзняті файли і передати їх ворогу, фігурант забрав камеру додому. 

Співробітники СБУ затримали агента напередодні того, як він мав направити «звіт» російським спецслужбістам. 

Фігурант був завербований рашистами, коли після звільнення з одного з поштових відділень Одеси шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах. 

Паралельно з наведенням атаки на логістичний хаб агент відстежував локації української ППО та оборонних підприємств на Одещині.  

Він потягом з’їздив до Дніпра, де розвідав для ворога надані йому координати. 

Під час обшуків у затриманого вилучено замасковану відеокамеру і смартфон із доказами роботи на рф. 

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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