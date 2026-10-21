У Києві затримали російського терориста

Контррозвідка СБУ затримала у Києві ще одного агента рф.

Він коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у Києві, повідомляє СБУ.

Фігурантом виявився завербований ворогом 18-річний одесит. У серпні цього року він навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі.



Фігурант передав рашистам координати критично важливого хабу, який потім атакували реактивні безпілотники країни-агресора.



Згодом на замовлення рф агент прибув до Києва для підготовки теракту. Після приїзду до столиці він встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви.



Пристрій був замаскований у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева.



За допомогою «відеопастки» рашисти сподівалися відстежити розпорядок дня та способи переміщення киянина.



Щоб завантажити відзняті файли і передати їх ворогу, фігурант забрав камеру додому.



Співробітники СБУ затримали агента напередодні того, як він мав направити «звіт» російським спецслужбістам.



Фігурант був завербований рашистами, коли після звільнення з одного з поштових відділень Одеси шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.



Паралельно з наведенням атаки на логістичний хаб агент відстежував локації української ППО та оборонних підприємств на Одещині.



Він потягом з’їздив до Дніпра, де розвідав для ворога надані йому координати.



Під час обшуків у затриманого вилучено замасковану відеокамеру і смартфон із доказами роботи на рф.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.