У Києві затримали російського терориста

Контррозвідка СБУ затримала у Києві ще одного агента рф.
Він коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у Києві, повідомляє СБУ.
Фігурантом виявився завербований ворогом 18-річний одесит. У серпні цього року він навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі.
Фігурант передав рашистам координати критично важливого хабу, який потім атакували реактивні безпілотники країни-агресора.
Згодом на замовлення рф агент прибув до Києва для підготовки теракту. Після приїзду до столиці він встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви.
Пристрій був замаскований у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева.
За допомогою «відеопастки» рашисти сподівалися відстежити розпорядок дня та способи переміщення киянина.
Щоб завантажити відзняті файли і передати їх ворогу, фігурант забрав камеру додому.
Співробітники СБУ затримали агента напередодні того, як він мав направити «звіт» російським спецслужбістам.
Фігурант був завербований рашистами, коли після звільнення з одного з поштових відділень Одеси шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.
Паралельно з наведенням атаки на логістичний хаб агент відстежував локації української ППО та оборонних підприємств на Одещині.
Він потягом з’їздив до Дніпра, де розвідав для ворога надані йому координати.
Під час обшуків у затриманого вилучено замасковану відеокамеру і смартфон із доказами роботи на рф.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк