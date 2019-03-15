40 человек погибли в результате вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч, более 20 человек тяжело ранены, сообщает BBC.

Четверо подозреваемых, три мужчины и женщина, арестованы. Пока не ясно, сколько человек приняли участие в нападении. Полицейская операция продолжается.

В ходе полицейской операции конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, говорят эксперты, нападение на мечети было тщательно подготовлено.

Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержаны все возможные участники нападения.

«Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии», - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Премьер-министр назвала это нападение беспрецедентным актом насилия в истории страны.

Среди жертв нападения, по словам Джасинды Ардерн, много мигрантов, может быть, даже беженцев.

«Крайстчерч стал для них домом. Для многих он не был местом рождения. Для многих Новая Зеландия стала выбором. Местом, куда они приехали и которому себя посвятили», - сказала она.

«Это было место, куда многие приехали, потому что здесь было безопасно. Место, где они могли свободно исповедовать свою религию и культуру», - заявила премьер-министр.

Сейчас в Новой Зеландии многие задаются вопросом о том, как службы безопасности не заметили подготовку столь серьезного нападения. Отмечается, что задержанные не были в списках подозреваемых в терроризме.

Нападению подверглись мечеть «Аль-Нур» в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд.

Свидетели происшествия также сообщали о большом количестве жертв. Они рассказывали, что видели истекавших кровью людей у мечети «Аль-Нур». В момент нападения в мечети находилось около 300 человек, собравшихся на пятничную молитву.

Очевидцы рассказали местным СМИ, как человек в военном камуфляже и шлеме, вооруженный автоматическим оружием, открыл стрельбу по прихожанам мечети Аль-Нур, находящейся в центральной части города.

Как сообщается, один участник нападения - австралиец, который перед атакой написал некий манифест, выражающий ультраправые экстремистские, антииммигрантские взгляды.

В интернете появилось видео, на котором нападавший заснял, как он стреляет в своих жертв в мечети города Крайстчерч. Сам он называет себя Брентоном Таррантом. Это 28-летний уроженец Австралии. Агенство Франс пресс провело цифровую экспертизу видео и сообщает, что видео подлинное.

«Полиции известно, что в интернете есть чрезвычайно жестокое видео, имеющее отношение к инциденту в Крайстчерче. Мы настойчиво призываем не распространять его. Мы работаем над тем, чтобы удалить это видео», - сообщила полиция Новой Зеландии в «Твиттере».

Полиция просит жителей города держаться подальше от района происшествия и по возможности не выходить на улицы.

Все школы в Крайстчерче закрыты, сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.

Корреспондент BBC в Новой Зеландии Ховард Гриффит сообщает, что в районе стрельбы проходит массированная операция с участием полиции и парамедиков.

Как сообщается, полиция также очистила Кафедральную площадь города, на которой тысячи детей участвовали в митинге, посвященном борьбе с глобальным потеплением.

Репортер, сопровождающий приехавшую в город сборную Бангладеш по крикету, сообщил в «Твиттере», что он «убежал из мечети рядом с парком «Хагли», где была стрельба».

Позже выяснилось, что команда сборной Бангладеш по крикету входила в мечеть в тот самый момент, когда там началась стрельба.

Все игроки остались целы и невредимы, хотя, как сообщил один из них, они испытали сильное потрясение. Запланированный матч с участием сборной отменен.

Все мечети в Новой Зеландии в настоящее время закрыты в целях безопасности.