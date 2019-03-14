Укрпочта повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений в два этапа - с 1 апреля и 1 июля, сообщает пресс-служба компании.

«Увеличение окладов с 1 апреля – на 6% и с 1 июля на 6% произойдет для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений, имеющих должностной оклад меньше минимальной зарплаты в расчете на полную занятость»,- пояснили в пресс-службе.

Это произойдет за счет улучшения финансовых показателей компании и благодаря получению дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке пенсий, согласно постановлению КМУ и по инициативе Президента Украины.

«Впервые за много лет при поддержке Президента Украины Укрпочта получила 500 млн гривен на покрытие расходов на доставку пенсий и монетизированных субсидий. Именно это дает возможность одной из крупнейших государственных компаний работать без убытков, без сокращения штата работников и даже с повышением заработной платы», - отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, для более 37 тыс. сотрудников Укрпочты будет увеличена оплата труда.

«Учитывая дополнительную нагрузку на наших почтальонов и начальников отделений, особенно в сельской местности, принято решение о повышении окладов. Мы ценим их тяжелый труд, и когда у Укрпочты есть финансовая возможность, повышаем зарплаты и должностные оклады», - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

В общем увеличенные должностные оклады получат около 29 тыс. почтальонов и почти 8,5 тыс. начальников сельских почтовых отделений.

Напомним, с 1 января 2019 Укрпочта уже повысила должностные оклады операторов и начальников городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей.

В Укрпочте работает более 70 тыс. работников, из которых более 53 тыс. - представители производственных профессий.

Напомним, Президент во время встречи приказал также обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности.

Также Порошенко посоветовал генеральному директору ПАО «Укрпочта» Игорю Смелянскому пересмотреть свою зарплату.