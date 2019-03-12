Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и вручил ему служебное удостоверение.

Президент Петр Порошенко выступил с инициативой об увольнении председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Андрея Песоцкого и обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением направить представление на увольнение указанных лиц.

МИД РФ направил Украине ноту в связи с прекращением действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами от 31 мая 1997 года.

ГФС, СБУ, НАБУ и Генеральная и военная прокуратуры годами знали о схемах коррупции в «Укроборонпроме». Об этом говорится в четвертой серии расследования «Наши гроши» Bihus.info.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования относительно возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами ГПУ, СБУ, ГФСУ и НАБУ за непроведение досудебного расследования и непривлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к коррупции в оборонной сфере.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила Генеральному прокурору Юрию Луценко для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.

В Европарламенте в очередной раз выразили политическое убеждение о необходимости остановить проект газопровода «Северный поток-2», который не соответствует стратегическим интересам ЕС.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период, а рассмотреть закон после выборов.

Избирательные голоса граждан Украины пытаются купить за бюджетные средства через государственные социальные программы, заявил в эфире телеканала ICTV министр внутренних дел Арсен Аваков.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по подозрению бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана в незаконном обогащении на 89 млн гривен в связи с отменой уголовной ответственности за это преступление. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в бюро.

Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 55 смертей мирных граждан на Донбассе за 2018 год. Об этом во время презентации 25-го доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщила глава миссии Фиона Фрейзер.

Брюссель и Лондон достигли компромисса на дополнительных переговорах по соглашению о выходе Великобритании из ЕС. На встрече британского премьера Терезы Мэй с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишелем Барнье в Страсбурге стороны приняли поздно вечером в понедельник, 11 марта, две совместные декларации.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с полицией государства Израиль под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети интернет-торговли наркотиками и задержали главу наркокартеля.

Участники акции облили вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины на улице Василия Сурикова в Соломенском районе Киеве кровью животных, забросала яйцами и оставила наклейки на фасаде.