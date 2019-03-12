Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с полицией государства Израиль под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети интернет-торговли наркотиками и задержали главу наркокартеля, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в 2017 году гражданин Израиля в одном из социальных мессенджеров создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. За несколько лет нелегальный бизнес расширился и такие «торговые площадки» начали функционировать в других социальных сетях.

По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В синдикат входило более тринадцати тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

12 марта на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания «бизнес-связей» с представителями местных криминальных кругов. Сейчас иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины для организации его экстрадиции в страну происхождения.