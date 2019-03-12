также в разделеОбщество
В центре Хмельницкого на экране возле филармонии транслировали порно 5
Сытник: Фигурант расследования Bihus.info Шевченко не был сотрудником НАБУ 9
«Что он несет?»: Бигус ответил на слова Луценко о «взломе кода диска» 21
ЕСПЧ призвал Украину пересмотреть пожизненные приговоры 28
Стало известно, чем Кривонос займется в СНБО 13
Луценко: Бигус взламывал диск с материалами о хищениях в оборонке 31
САП просит Луценко внести в ВР представления на двух нардепов 21
СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ 43
Луценко переадресовал НАБУ все вопросы по сюжету Bihus.Info 14
Полиция открыла дела из-за акции протеста в Харькове 45
У Вятровича хотят пересмотреть даты основания Днипра и Павлограда 24
Грицак: Следователь СБУ из схем по оборонке находится под следствием 22
СМИ: Гладковского в СНБО заменит Кривонос 42
Хищения в оборонке: В ГПУ ответили на обвинения во взяточничестве 25
Синоптик сказала, когда украинцам ждать потепления 85
Двум членам Нацкорпуса объявлено подозрение в организации беспорядков в Черкассах 18
ГБР открыло дело после сюжета о хищениях в оборонке 21
Посол: Запрет въезда австрийскому журналисту не связан со свободой слова 20

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с полицией государства Израиль под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети интернет-торговли наркотиками и задержали главу наркокартеля, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в 2017 году гражданин Израиля в одном из социальных мессенджеров создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. За несколько лет нелегальный бизнес расширился и такие «торговые площадки» начали функционировать в других социальных сетях.

По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В синдикат входило более тринадцати тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

12 марта на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания «бизнес-связей» с представителями местных криминальных кругов. Сейчас иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины для организации его экстрадиции в страну происхождения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги