Брюссель и Лондон достигли компромисса на дополнительных переговорах по соглашению о выходе Великобритании из ЕС. На встрече британского премьера Терезы Мэй с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишелем Барнье в Страсбурге стороны приняли поздно вечером в понедельник, 11 марта, две совместные декларации, сообщает DW.

В одной из них – юридически обязательной – стороны обязуются до конца 2020 года найти замену так называемом «бекстопу» - временному решению, которое должно предотвратить установление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией. Великобритания также получит право временно приостановить действие правил, касающихся Северной Ирландии, если Евросоюз нарушит свои обязательства.

Вторая декларация является приложением к согласованной ранее политической декларации, в которой стороны изображают будущие отношения между ЕС и Великобританией.

Председатель Еврокомиссии Юнкер подтвердил достижение договоренности с Лондоном. Она содержит уточнения и правовые гарантии для соглашения по Brexit и «бекстопу», написал Юнкер вечером 11 марта на своей странице в Twitter. По его словам, он обсудил достигнутую с Мэй договоренность с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, и последний готов ее поддержать. При этом Юнкер подчеркнул, что согласованные в понедельник приложения к соглашению является последним предложением Лондона: «третьего шанса не будет».

Между тем лидер британских лейбористов Джереми Корбин выступил против договоренности. «Соглашение с Еврокомиссией не содержит ничего, что приближенно напоминало бы изменения, которые Тереза ​​Мэй обещала парламенту», - заявил оппозиционный политик.

Напомним, в январе Палата общин британского парламента проголосовала против соглашения о Brexit, которое предложило правительство Мэй, причем против выступили и многие однопартийцы премьера.

Парламент Великобритании 27 февраля поддержал новую стратегию премьер-министра страны Терезы Мэй относительно Brexit.

Запланированной датой выхода страны из ЕС является 29 марта 2019 года.