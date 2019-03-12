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Избирательные голоса граждан Украины пытаются купить за бюджетные средства через государственные социальные программы, заявил в эфире телеканала ICTV министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Один из штабов правящей команды нанимает агитаторов, те выбирают сто человек, как правило, бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата и, если да, то предлагают помощь. Из ста человек 30 говорит «да, мы готовы». Этих людей записывают, идут в райсовет или соцобеспечения со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен, используя средства программы «Забота», заложенной в бюджете», - приводит слова Авакова Радио Свобода.

Он отметил, что такой факт зафиксирован в Василькове Киевской области.

Министр сообщил, что в этом деле Нацполиция направляет повестки двум тысячам людей, оказавшимся задействованным в схеме.

По словам Авакова, больше всего фактов подкупа такого характера зафиксировано, кроме Киевской области, также в столице, в Одессе и области и на Харьковщине.

В полиции накануне заявили, что с начала предвыборной кампании зарегистрировали 2786 заявлений и сообщений о правонарушениях, связанных с выборами.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта. Второй тур, в случае необходимости, запланирован на 21 апреля.  
ForUm

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