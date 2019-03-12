также в разделеСтолица
Ураганный ветер вынес из окон столичного суда копии архивных дел 18
В киевском парке снова нашли мертвого младенца 17
Суд арестовал полицейского, напавшего с ножом на коллегу 16
На вокзале в Киеве поезд отрезал голову мужчине 79
На выходных в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда 20
В центре Киева ветер сорвал крышу дома 135
Сегодня киевское метро может ограничить вход на несколько станций 105
В парке Шевченко провели акцию солидарности с крымчанами 274
Марш женщин в Киеве завершился 74
В центре Киева проходит на Марш женщин 96
IKEA откроет в этом году в Киеве 4 магазина 54
СБУ задержала за взятки столичных чиновников Госаудитслужбы 28
В Киеве легковушка вылетела на тротуар и снесла остановку 194
На Майдане столкнулись сразу 6 авто 44
В Киеве пьяный полицейский изрезал ножом патрульного 104
Дело Вышинского направлено в Подольский райсуд Киева 32
Полиция назвала основную версию убийства бизнесмена в Киеве 278
Сакварелидзе: В Киеве убит свидетель по делу «бриллиантовых прокуроров» 99

Участники акции облили вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины на улице Василия Сурикова в Соломенском районе Киеве кровью животных, забросала яйцами и оставила наклейки на фасаде, сообщает пресс-служба столичного главка.

На место направили наряды патрульных и сотрудников отдела превенции. По прибытию полицейские установили организатора акции, о проведении которой заранее не были проинформированы органы местного самоуправления.

Поэтому на мужчину будут составлены административные материалы по ст. 185-1 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги