Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и вручил ему служебное удостоверение. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Очень важная ваша характеристика – ваша абсолютная нетерпимость к коррупции. И это мое президентское поручение – нулевая толерантность к коррупции, чтобы мы решительными действиями защитили армию, оборонный комплекс от любых нападений, или недоверия. Мы должны укрепить доверие общества и международных партнеров к оборонному комплексу», - сказал Порошенко во время встречи с полковником Кривоносом.

«Буквально сейчас есть огромный общественный запрос на это назначение», - добавил Президент.

Глава государства поручил активизировать деятельность по вопросам перевооружения Вооруженных сил Украины, других вооруженных подразделений, вопросов военно-технического сотрудничества, углубить координацию деятельности территориальной обороны и усилить взаимодействие в рамках сотрудничества Украины с НАТО.

Новоназначенный заместитель секретаря СНБОУ Сергей Кривонос поблагодарил Президента за доверие и заверил в своей решимости противодействовать коррупции в оборонном секторе.

«Я благодарю за возможность продолжить путь воина. Благодаря вашей поддержке, поддержке правительства и наших иностранных партнеров в максимально короткие сроки провести комплекс мероприятий, которые укрепят доверие наших друзей и нашего народа к оборонной промышленности и приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции, мародерства в армии. Те подлые крысы, которые пытались, или пытаются разворовать армию, уверен, будут наказаны», - заявил Кривонос.

Напомним, 6 марта Центральная избирательная комиссия получила обращение Кривоноса об отказе баллотироваться.

Он пояснил отказ баллотироваться тем, что считает нецелесообразной смену Верховного главнокомандующего ВСУ во время войны.

4 марта Президент уволил Гладковского после скандала с хищениями в Укроборонпроме.