В Европарламенте в очередной раз выразили политическое убеждение о необходимости остановить проект газопровода «Северный поток-2», который не соответствует стратегическим интересам ЕС.

Об этом говорится в принятой во вторник резолюции Европарламента о состоянии политических отношений ЕС-Россия, сообщает Укринформ.

Документ поддержали 402 депутата, 163 были против и 89 воздержались.

«Европарламент подчеркивает, что сейчас ЕС является крупнейшим торговым партнером России и удерживает позицию ключевого экономического партнера в обозримом будущем. Но «Северный поток-2» усиливает зависимость ЕС от России в поставках газа, несет угрозу внутреннему рынку ЕС и не отвечает стратегическим интересам ЕС в сфере энергетической политики. Поэтому он должен быть остановлен», - говорится в резолюции.

ЕП также выразил разочарование в связи с тем, что Россия использует энергетические ресурсы с целью усиления политического влияния на потребителей.

Автор резолюции латвийский парламентарий Сандра Калниете отметила, что целью «Северного потока-2» для РФ является прекращение транзита газа в Европу через территорию Украины, что будет иметь значительные бюджетные потери для страны.

«Для тех, кто говорит, что «Северный поток-2» - это экономический проект, обеспечивающий дешевую энергию, мой ответ прост: деньги, которые Россия получает от продажи газа в Европу, направляются в военную промышленность, что повышает угрозу для Европы и обеспечивает большее количество денег для манипуляции и дезинформации», - заявила Калниете.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству трубопровода по дну Балтийского моря планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает в защиту проекта, отмечая, что он не поставит Германию или Европу в зависимость от Москвы и не лишит Украину роли транзитера российского газа. В то же время ряд европейских стран, в частности, Польша, Украина, страны Балтии, а также США подвергают проект критике, считая, что он угрожает энергетической безопасности Европы.