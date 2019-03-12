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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила Генеральному прокурору Юрию Луценко для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что под процессуальным руководством САП детективами Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности народных избранников за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по ст. 366-1 УК Украины.

Напомним, в июле 2018 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл уголовное производство по факту невнесения народным депутатом Украины Денисом Дзензерским в ежегодную декларацию сведений о финансовых обязательствах на общую сумму более 4 млрд грн.
ForUm

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