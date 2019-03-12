Президент Петр Порошенко выступил с инициативой об увольнении председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Андрея Песоцкого и обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением направить представление на увольнение указанных лиц. Об этом он заявил во время выступления на Форуме «От энергоэффективности к энергонезависимости», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«К ним возникли серьезные претензии Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства и для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность», - сказал Порошенко.

«Это, по моему мнению, логическое решение, которое должно стать модельным для подобных случаев. Это новшество в украинской жизни», - подчеркнул он.

Он выразил твердое убеждение, что и нетерпимость к коррупции, которая сейчас есть в обществе, не должна быть потеряна. «Это исторический шанс на изменения, который получила Украина», - заявил Порошенко.

Напомним, 22 февраля в кабинете председателя ОГА детективы НАБУ проводили обыск.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство по факту возможного получения около 1 млн долларов взятки главой Полтавской обладминистрации Валерием Головко и его первым замом Андреем Песоцким.

Как сообщили СМИ со ссылкой на постановлении Соломенского райсуда Киева о предоставлении НАБУ разрешения на проведение обысков у топ-чиновников Полтавской ОГА, детективы НАБУ выяснили, что руководство облгосадминистрации требовало от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.