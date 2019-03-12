Расследование коррупции в государственном концерне «Укроборонпром» является исключительной компетенцией Национального бюро расследований Украины.

Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, комментируя ситуацию вокруг журналистского расследования о коррупции в «Укроборонпроме» и других государственных предприятиях, передает УНИАН.

«Я уже комментировал информацию, изложенную господином Бигусом, по сути дела «Оптимумспецдеталь» - это одно из 480 уголовных производств по концерну «Укроборонпром», и это дело успешно расследуется. Информация Бигуса появилась на финальной стадии нашего расследования, но прокуроры не могут быть быстрее журналистов», - сказал Луценко.

Он добавил, что еще в 2016 году военная прокуратура зарегистрировала дело в отношении «Оптимумспецдетали», а весь прошлый год продолжалась налоговая проверка предприятия, владельцем которой является гражданин Андрей Рогоза.

Луценко также добавил, что военная прокуратура успешно расследовала это дело, поскольку Рогоза и два уже бывших сотрудника СБУ сейчас находятся на скамье подсудимых и обвиняются в мошенничестве.

«Я знаю, что общество больше интересуется, были ли в этом деле хищения и коррупция со стороны должностных лиц концерна, руководства государственных оборонных предприятий и членов их семей. Эту информацию можно получить исключительно у НАБУ, которое специально для этого создали», - подчеркнул генпрокурор. Также Луценко добавил, что данные о коррупционных действиях должностных лиц НАБУ относительно сотрудничества с Рогозой были направлены собственно в бюро еще в 2017 году по заявлению руководителя САП.

«Но никаких действий НАБУ по этому делу не совершало. Поэтому думаю, что этот вопрос относится к компетенции общественного совета НАБУ, аудита НАБУ, поскольку ни президент, ни генпрокурор не могут влиять на деятельность НАБУ», - сказал он.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.