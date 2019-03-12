Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что пророссийские силы не причастны к беспорядкам в Киеве и Черкассах 9 марта.

«Это чушь, я думаю», - сказал Аваков в эфире телеканала ICTV, комментируя информацию о том, что эти инциденты могли быть инспирированы российской стороной. По словам министра, инициировавшие беспорядки «решили, что они могут переходить границы», передает УНИАН.

Напомним, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии Национальный корпус с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек.

После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в полицию.

Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух, вероятно, распылили какое-то вещество.

По данным полиции, в результате столкновений у АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился Президент Украины Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования.

Когда активисты прибыли на площадь, Президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений во время митинга.