Задержаны двое наиболее активных лиц, подозреваемых в организации столкновений активистов с полицией в центре Черкасс.

В полиции заявляют о задержании двух человек, подозреваемых в организации столкновений у активистов с правоохранителями в центре Черкасс 9 марта. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

«По факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, указанных человек задержаны. Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении им подозрения по статьям угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство.

Напомним, 9 марта активисты Национального корпуса и Нацдружин пытались прорваться к Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах. Сообщалось, что в результате столкновения активистов Национального корпуса с правоохранителями в Черкассах пострадали 15 полицейских. Активистам удалось выйти на сцену, где один из них выступил перед людьми с речью. Кортеж президента спешно покинул Черкассы.

По данным полиции, в результате столкновений в Черкассах между активистами Нацкорпуса и полицейскими в медицинские учреждения обратились 22 правоохранителя, 19 из которых были госпитализированы.

Вскоре глава МВД Аваков пообещал нападавшим наказание за "хардкор" в Черкассах.