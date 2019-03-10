также в разделеПроисшествия
На Львовщине снова пожар на свалке 2
Сегодня на Донбассе сохраняется режим тишины 18
Пограничники задержали иностранца с 30 кг героина 27
Номера экстренных служб перестали работать в еще одной области 27
За сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли более 23 тыс. человек 14
22 правоохранителя обратились в больницу после столкновений в Черкассах 21
На Закарпатье задержана ОПГ занимавшаяся контрабандой наркотиков 20
В Запорожской области не доступны номера экстренных служб 30
Сутки в ООС: оккупанты трижды нарушали «перемирие» 49
Четыре человека пострадали в ДТП в Виннице 31
В СБУ объяснили, почему не пустили австрийского журналиста 50
На Львовщине перевернулся микроавтобус: есть погибшие 49
Боевики стреляли из запрещенного оружия в районе Попасной 40
На Волыни в ДТП погиб журналист 25
Боевики обстреляли Крымское, потерь и раненых не 38
На Киевщине легковушка влетела в дерево, погибли 4 человека 77
Боевики в первый же день нарушили новый режим тишины 46
В Одессе в ходе межнациональной поножовщины ранены шесть человек 746

Задержаны двое наиболее активных лиц, подозреваемых в организации столкновений активистов с полицией в центре Черкасс.

В полиции заявляют о задержании двух человек, подозреваемых в организации столкновений у активистов с правоохранителями в центре Черкасс 9 марта. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

«По факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, указанных человек задержаны. Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении им подозрения по статьям угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство.

Напомним, 9 марта активисты Национального корпуса и Нацдружин пытались прорваться к Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах. Сообщалось, что в результате столкновения активистов Национального корпуса с правоохранителями в Черкассах пострадали 15 полицейских. Активистам удалось выйти на сцену, где один из них выступил перед людьми с речью. Кортеж президента спешно покинул Черкассы.

По данным полиции, в результате столкновений в Черкассах между активистами Нацкорпуса и полицейскими в медицинские учреждения обратились 22 правоохранителя, 19 из которых были госпитализированы.

Вскоре глава МВД Аваков пообещал нападавшим наказание за "хардкор" в Черкассах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2799 грн.
15
Теги