На Майдане собрались около полутора тысяч националистов. Они требуют расследовать коррупцию в оборонном секторе.
Активисты Национального корпуса и Национальных дружин в субботу, 9 марта, собрались на масштабный митинг на Майдане Незалежности в Киеве, Как сообщает Страна, они собираются потребовать расследовать хищений в оборонке.
По данным издания, на площади собралось не менее полутора тысяч человек и участники продолжают прибывать.
Накануне митинга в Нацкорпусе заявляли, что экс-замглавы СНБО Олег Гладковский, который является фигурантом расследования журналистов о схемах в оборонке, готовит силовые провокации против полицейских, охраняющих акцию, чтобы потом обвинить националистов.
Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что убытки, причиненные коррупционными схемами в оборонной сфере, будут возвращены в госбюджет.
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