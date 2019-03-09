На Майдане собрались около полутора тысяч националистов. Они требуют расследовать коррупцию в оборонном секторе.

Активисты Национального корпуса и Национальных дружин в субботу, 9 марта, собрались на масштабный митинг на Майдане Незалежности в Киеве, Как сообщает Страна, они собираются потребовать расследовать хищений в оборонке.

По данным издания, на площади собралось не менее полутора тысяч человек и участники продолжают прибывать.

Накануне митинга в Нацкорпусе заявляли, что экс-замглавы СНБО Олег Гладковский, который является фигурантом расследования журналистов о схемах в оборонке, готовит силовые провокации против полицейских, охраняющих акцию, чтобы потом обвинить националистов.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что убытки, причиненные коррупционными схемами в оборонной сфере, будут возвращены в госбюджет.