Виновные в спровоцированном митингующими Нацкорпуса уличном насилии 9 марта в Киеве и Черкассах будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщают управление полиции в Черкасской области.

«Сегодня, 9 марта, в городах Киеве и Черкассы во время массовых мероприятий произошли столкновения митингующих с правоохранителями. И в столице, и в областном центре массовые мероприятия проходили в центре городов. В Киеве правонарушители пытались силой прорвать кордон полицейских, применили газ раздражающего действия и пиротехнику. Правоохранители были вынуждены применить в ответ физическую силу и спецсредства. Во время столкновений пострадали двое правоохранителей», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда Президента представители «Национального корпуса» пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых черкасчан и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику.

Правоохранители применили полицейские меры принуждения. В результате столкновения пострадали 15 полицейских, в частности, и начальник ГУНП в Черкасской области полковник полиции Валерий Лютый ‑ ему рассекли лицо.

По указанному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области решается вопрос об открытии уголовного производства. МВД призывает всех участников массовых акций к исключительно мирным протестам и напоминает об уголовной ответственности за подобное уличное насилие.