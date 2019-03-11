На месте падения самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines нашли два «черных ящика»» - устройства, фиксирующие данные о полете и записывающине переговоры пилотов.

Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили авиакомпания и государственное телевидение Эфиопии, передает DW.

В этот же день о временном приостановлении эксплуатации самолетов этой модели Boeing заявили в Китае и Индонезии. Такое же решение принял и авиакомпания Ethiopian Airlines.

Напомним, 10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению.

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В результате крушения лайнера никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.