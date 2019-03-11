Акции авиастроительной компании Boeing упали на 10% на предварительных торгах перед открытием основной торговой сессии в понедельник на фоне катастрофы с самолетом компании в Эфиопии, сообщает Прайм.



«По состоянию на 10:22 акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже теряли в стоимости 9,12%, опускаясь до отметки в 384 доллара за бумагу. На открытии предварительных торгов в понедельник они упали на 10%», - говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению.

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В результате крушения лайнера никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.