Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину.

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили место вероятного приземления нарушителей - аэродром недалеко от города Бердичев, Житомирской области, сообщила пресс-служба погранведомства.

На место, подготовленное для посадки воздушного судна, прибыли сотрудники оперативно-розыскного подразделения Житомирского пограничного отряда. Когда самолет приземлился, правоохранители выдвинулись для задержания. Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова начало движение и поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме лицо, которое с земли координировало действия экипажа самолета. После чего АН-2 снова совершил посадку.

На борту самолета было три человека, которых также задержали. При осмотре места происшествия обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

По данному факту в компетентные органы направлено сообщение об обнаружении правонарушения по признакам ст.334 УК «Нарушение правил международных полетов» и ст.332-2 УК «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

Обстоятельства правонарушения выясняются.