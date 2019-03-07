Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап заявил, что в полдень 7 марта подал в Центральную избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов.

«Да, я написал заявление в ЦИК», - заявил он в комментарии Радио Свобода.

7 марта – последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины.

О намерении сняться с выборов заявили Сергей Кривонос, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый. По состоянию на 15:00 7 марта ЦИК удовлетворила заявления только Кривоноса и Садового.