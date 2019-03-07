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Центральная избирательная комиссия не смогла закупить архивные боксы (картонные коробки) для доставки бюллетеней и другой избирательной документации от участковых до окружных избирательных комиссий после подсчета голосов на выборах. Об этом в эфире 112 Украина сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Так, 24 января 2019 года тендерный комитет ЦИК объявил о проведении процедуры открытых торгов по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов – картонных коробок – через систему ProZorro.

Назначение этих архивных боксов – доставка бюллетеней и другой избирательной документации от участковых избирательных комиссий в окружные уже после подсчета голосов.

«До 9:00 24 февраля 2019 года в тендерный комитет комиссии было подано лишь два тендерных предложения с неполным комплектом документов. Поэтому 5 марта тендерный комитет ЦИК был вынужден отклонить эти предложения как не соответствующие условиям тендерной документации», – рассказал Хивренко.  

Таким образом, согласно ЗУ о публичных закупках, закупки указанных боксов отменили.

«Теперь можем констатировать, что за время, оставшееся до голосования, повторные торги по закупке услуг провести уже невозможно. Следовательно, вопрос, в чем будут доставлены избирательные бюллетени и документация в ОИК, ныне остается открытым. Все субъекты избирательного процесса, особенно официальные наблюдатели, должны быть готовы к тому, что члены участковых избирательных комиссий будут вынуждены доставлять документацию в подручных средствах, часто не предназначенных для этого», - добавили в ЦИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия заказала более 60 млн бюллетеней в ходе подготовки к президентским выборам с учетом второго тура и 0,5% дополнительных бюллетеней. 
ForUm

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