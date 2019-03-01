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Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Об этом решении объявил сам политик, сообщает УНИАН.

Садовый сослался на данные социологических исследований. Согласно данным опроса, его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко.

«Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», - заявил Садовый.

Садовый добавил, что подпишет с Гриценко на следующей неделе публичное соглашение о принципах обороны государства, принципах борьбы с коррупцией и так далее.

Отметим, что Садовый - первый из 44 кандидатов, принявший решение снять свою кандидатуру на этих выборах. Денежный залог в размере 2,5 миллионов гривень ему возвращен не будет.


 

 
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