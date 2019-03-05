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В Украине появилась новая схема махинаций с завозом в страну машин на польских и литовских номерах.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на «Наші гроші».

«Если вы думали, что «евроблях» станет меньше после завершения льготного периода их растаможки, то нет - вы ошиблись. Теперь такие машины будут завозить по новой схеме, потому что лидеры движения «евробляхеров» придумали как завозить все новые и новые автомобили на польских и литовских номерах. Но если вы думаете, что с их помощью приобретете себе доступное авто, то нет - вас просто в очередной раз «кинут», - говорится в передаче.

Отмечается, что теперь все ввозимые в Украину авто регистрируются теперь как коммерческий грузовой транспорт.

«Тут придумали одну хитрость - если грузовик на иностранных номерах везет груз в Украину, то платить пошлину за сам автомобиль, ясное дело, не надо», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что эта схема задумывалась и предназначалась не для легковых автомобилей, но снова-таки, в законодательстве нет никакого ограничения, что это может быть легковушка.

Как сообщал ForUm, 8 ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября 2018 года документ подписал Президент.

23 февраля вступил в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога.

В госбюджет поступило почти 13,6 млрд гривен от льготного таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. 
ForUm

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