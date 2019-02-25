В госбюджет поступило почти 13,6 млрд гривен от льготного таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совещании с представителями правительства по вопросам индексации пенсий, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Результат сегодняшнего дня - всего через механизм льготного растаможивания поступило почти 13,6 млрд», - сказал он.

По словам Президента, сразу после окончания срока льготного растаможивания, сегодня собрано совещание для того, чтобы обеспечить выплату этих денег пенсионерам.

Он сообщил, что индексация произойдет для тех, кто получает самую маленькую пенсию на уровне минимальной или ниже минимальной.

Как сообщал ForUm, 8 ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября 2018 года документ подписал Президент.

23 февраля вступил в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога.