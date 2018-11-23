Президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Все средства от этого, от первой и до последней гривни, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексацию пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом», – отметил Президент.

«Это - непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто. Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком. И вот чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили целевым способом направить на помощь пенсионерам», – сообщил он.

При этом Порошенко подчеркнул, что будет требовать от Пенсионного фонда регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто.

«Владельцев призываю в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста. Без налогов не бывает армии, без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики. Это должно стать аксиомой, и подписание указанных законов - шаг в этом направлении. Спасибо всем за понимание и способность к компромиссу», – подытожил Глава государства.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

21 ноября Верховная Рада разблокировала подписание закона, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс о налогообложении автомобилей на еврономерах.

В свою очередь общественная организация «АвтоЕвроСила» в знак протеста против принятия этих изменений начала 20 ноября бессрочную акцию гражданского неповиновения. 21 ноября активисты сообщили, что на 2 дня приостанавливают протесты.