также в разделеВыборы
СБУ: Найденное оборудование для просушки не имеет отношения к Зеленскому 17
Спасатели начали проверки избирательных участков 31
«Сила людей» сняла Гнапа с президентских выборов 163
В производстве Нацполиции находится 112 дел по выборам 33
Стало известно, сколько ЦИК потратит денег на печать бюллетеней к выборам президента 47
СБУ сосредоточится на обеспечении работы системы «Выборы» 30
В Украине начались проверки избирательных участков 44
В КИУ ожидают, что «красивый жест» сделают еще несколько кандидатов в президенты 71
Гнап готов сняться с выборов, но решает «Сила людей» 41
Наев: Предвыборная агитация среди бойцов Объединенных сил не проводится 20
Лукашенко считает, что Порошенко победит на выборах 64
Садовый снялся с выборов 135
Почти 40 тысяч украинцев поменяли место голосования 35
Из-за нарушений на выборах заведено уже 106 дел 19
Луценко: У ГПУ нет дел против кандидатов в президенты 24
Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента 101
Серверы ЦИК подверглись хакерской атаке со стороны РФ 35
Президент одобрил запрет допуска российских наблюдателей на выборы в Украину 59

Центральная избирательная комиссия увеличила сумму расходов на подготовку и проведение выборов президента на 6 млн 74 тыс. 671 грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

«Комиссия внесла изменения в смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 года № 6 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 года № 284), изложив его в новой редакции. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что соответствующую сумму ЦИК перераспределил из резерва средств на свои расходы.


 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
12
Теги