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Страны «Большой семерки» (G7) и Всемирный банк считают решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение крупным поражением в борьбе с коррупцией в нашей стране. Об этом говорится в совместном заявление стран G7 и Всемирного банка относительно решения Конституционного суда о незаконном обогащении, передает УНИАН.

«Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе - это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении, а также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти», - говорится в заявлении.

Отмечается, что текущие расследования и уголовное преследование за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением для личного обогащения.

«Незаконное обогащение - не новое преступление. Еще в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение, и с тех пор много других юрисдикций включили это преступление в свое уголовное законодательство. Суды во всем мире признали, что наказание за незаконное обогащение - это мощный инструмент в борьбе с коррупцией, который одновременно сохраняет уважение к основным правам человека и конституционных принципов, таких как презумпция невиновности, гарантия против принуждения к самообвинению и правовая определенность», - говорится в заявлении.

G7 и Всемирный банк призвали украинские власти активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

28 февраля Президент Петр Порошенко подписал проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно ответственности за незаконное обогащение и внес его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады. 
ForUm

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