Президент Петр Порошенко поручил подготовить заседание Совета нацбезопасности и обороны для обсуждения вопросов реформирования «Укроборонпрома». Об этом он заявил во время выступления на заседании Совета регионального развития в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы уже давно планировали заседание Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реформирования «Укроборонпрома» и усиления прозрачности его деятельности, расширение правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора», - отметил Президент.

Он сообщил, что поручил секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить это заседание предварительно на среду, провести необходимые консультации с зарубежными партнерами.

Президент призвал всех быть внимательными к информации, которая появляется в средствах массовой информации в предвыборный период: «В Соединенных Штатах этот период называют «оctober surprises» (октябрьские сюрпризы - ред.). У них выборы Президента проходят в ноябре и обязателен выброс грязи, часто фейковый. Украина не является исключением. И поэтому нам нужно быть максимально бдительными, не дать себя использовать».

Напомним, журналисты программы «Наші гроші» выяснили, что Олег Гладковский и его сын Игорь замешаны в коррупционных схемах с деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Порошенко уволил Гладковского.