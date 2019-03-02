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Центральная избирательная комиссия намерена заключить договор с государственным предприятием «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» о печати избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента общей стоимостью более 166 млн грн. Об этом свидетельствуют данные тендерных закупок ProZorro, сообщает 112.ua.

Как отмечается, ЦИК выбрала исполнителя заказа путем переговорной процедуры, сославшись на закон о выборах президента Украины, которым предусмотрено, что избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности и содержат степени защиты.

Единственным предприятием, обладающим материально-технической базой и производственными мощностями, необходимыми для изготовления избирательных бюллетеней, оказался «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».

Отметим, в целом на печать бюллетеней для голосования на президентских выборах отводится 16 календарных дней. За это время ГП должно изготовить для ЦИК более 60 млн бюллетеней.

Ранее сообщалось, что почти 40 тысяч граждан Украины воспользовались правом изменения места голосования.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта текущего года.
ForUm

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