Почти 40 тысяч граждан Украины воспользовались правом изменения места голосования, сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

«Среди них 57% - это жители Луганской и Донецкой областей. Этот процесс не занимает много времени», - приводит ее слова Радио Свобода.

Глава ЦИК напомнила, что временно изменить место голосования можно до 25 марта.

Согласно законодательству, для того чтобы изменить временное место голосования без изменения избирательного адреса, необходимо получить справку из государственного реестра избирателей не позднее чем за пять дней до голосования. Для людей с пропиской на неподконтрольной Киеву территории достаточно только паспорта.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.