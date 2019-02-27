Президент Петр Порошенко намерен подать в Верховную Раду Украины новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Об этом он заявил во время заседания Совета регионального развития Запорожской области, говоря о решении Конституционного Суда об отмене соответствующей статьи в Уголовном кодексе Украины.

«Я хочу успокоить всех и сказать: как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, немедленно дам поручение срочно, с учетом выводов Конституционного Суда, подготовить и внести в Верховную Раду, а я определю его как неотложный, законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение», - заявил Порошенко.

«Новая редакция статьи будет выписана так, что и «комар носа не подточит», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что решение КС не опубликовано до сих пор. «У нас вчера пошла информация, что есть решение Конституционного суда по отмене статьи Уголовного кодекса за незаконное обогащение. Оно только ожидается, его еще никто не видел, и даже не имеем пока подтверждения», - констатировал глава государства.

Но, отметил Порошенко, несмотря на отсутствие официальной публикации, «оно уже получило негативную реакцию в социальных сетях». «И эта негативная реакция мне понятна», - сказал он.

Президент особо подчеркнул, что обычно не дает комментариев относительно тех или иных решений судов. «Хочу подчеркнуть, что я никогда как Президент не комментирую судебные решения. Во-первых, это отдельная ветвь власти. Во-вторых, не хочу, чтобы это воспринималось как политическое давление на суд. Его не было, нет и не будет», - отметил Глава государства.

«Но как президент и как государственный деятель я имею право действовать. Суд делает свою работу, а я делаю свою», - добавил Порошенко, напомнив о своем праве законодательной инициативы.

Президент также подчеркнул, что является одним из авторов антикоррупционного законодательства. «Ключевые законы, которые были приняты в последние годы - разработаны или подписаны мной. Антикоррупционное законодательство является целостным. И уверен, что невозможно выхватывать, знаете, отдельные фрагменты из него. Это может привести к разрушению», - предостерег Порошенко.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что юристы называют такие статьи «мертвыми» - то есть, неприменимыми на практике.