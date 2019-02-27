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Решение Конституционного суда об отмене статьи 368-2 УК о незаконном обогащении вызвано тем, что антикоррупционный комитет Верховной Рады подготовил неприменимый на практике документ. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко, комментируя по просьбе журналистов решение КСУ, сообщает LIGA.net.

По словам Луценко, решение Конституционного суда «не является большой неожиданностью». «Специалисты в сфере права знают о том, что наш фанастический антикоррупционный комитет ВР подготовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения», - отметил он.

По его словам, свидетельством тому является то, что за последние годы НАБУ по этой статье не смогло привлечь к ответственности ни одного человека.

Луценко подчеркнул, что юристы называют такие статьи «мертвыми» - то есть, неприменимыми на практике. «Поэтому высказывать претензии к Конституционному суду могут только те, кто внимательно не вчитывался в документ», - сказал генпрокурор.

Он добавил, что до сих пор нормы плохо прописанного закона не действовали.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
ForUm

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