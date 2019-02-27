также в разделеОбщество
Из-за скандала в оборонке отстранены директора двух заводов «Укроборонпрома» 15
В Германии племянника Киселева судят за подготовку к войне на Донбассе 38
ГБР вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу «избирательной пирамиды» 16
Луценко подтвердил поставки деталей для армии из РФ 99
Мураев: Все знали о бизнесе на крови, но заговорили о нем только перед выборами 28
Представители ОРДЛО сорвали переговоры по обмену заложниками 44
На Сумщине задержали банду, воровавшую нефть 26
Кабмин поручил усовершенствовать условия отбора на «Евровидение» 36
В штабе ООС не подтвердили информацию о захвате в плен военного 19
KAZKA тоже отказалась от участия в «Евровидении-2019» 107
СМИ: Янукович отмыл через шведский банк $3,6 миллиона 15
Группе KAZKA предложили выступить на «Евровидении» 56
Боевики заявили о захвате в плен украинского военного 79
Муженко: РФ планирует проводить наступательные операции против Украины 78
«За жизнь» резко ответила на преследование Медведчука 76
Советник Президента Уманский подал в отставку 45
В МИД не знают, есть ли диппаспорт у сына Гладковского 45
В школах начнут изучать историю создания ПЦУ 25

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«По заключению экспертов, кибератака была направлена ​​на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам Президента Украины», - говорится в сообщении.

Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии «http flood», через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы «WordPress», что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов.

С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии.

Специалистами СБУ проверяется возможная причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.  

Напомним, днем ранее Президент Петр Порошенко заявил о хакерских атаках на серверы Центральной избирательной комиссии, осуществленных Россией 24-25 февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2891 грн.
5
Теги