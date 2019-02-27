Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«По заключению экспертов, кибератака была направлена ​​на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам Президента Украины», - говорится в сообщении.

Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии «http flood», через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы «WordPress», что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов.

С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии.

Специалистами СБУ проверяется возможная причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Напомним, днем ранее Президент Петр Порошенко заявил о хакерских атаках на серверы Центральной избирательной комиссии, осуществленных Россией 24-25 февраля.