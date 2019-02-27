Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал не соответствующей Конституции Украины (неконституционной) статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (о незаконном обогащении).

В НАБУ заявили, что это решение КСУ повлечет закрытие всех расследуемых по этой статье уголовных производств.

Ранее сегодня Президент Петр Порошенко заявил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в Раду новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что юристы называют такие статьи «мертвыми» - то есть, неприменимыми на практике.

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заметил, что Луценко раскритиковал статью о незаконном обогащении собственного авторства.

Стало известно, что четверо из 18 судей Конституционного суда проголосовали против отмены статьи 368-2.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Сегоодня группы KAZKA вслед за Freedom Jazz girls band отказалась участвовать в конкурсе.

Кабинет Министров Украины поручил Госкомтелерадио усовершенствовать условия отбора представителя Украины на «Евровидение».

Представители ОРДЛО во время заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали переговоры относительно обмена заложниками.

В СБУ заявили о предотвращении масштабной кибератаки на сайт ЦИК.

Государственное бюро расследований в четверг, 28 февраля, вызывает на допрос народного депутата из фракции «Батькивщина» Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей.

Директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В. отстранены от своих должностей.